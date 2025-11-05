L'elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York galvanizza il mondo dem americano, anche se la Grande Mela è un unicum nel panorama elettorale americano. Le posizioni radicali del vincitore, però, provocano la reazione allarmata di Tel Aviv. Mamdani è un "sostenitore di Hamas",e questo significa che gli ebrei di New York dovrebbero fuggire in Israele, ha dichiarato il ministro israeliano per gli Affari della Diaspora, Amichai Chikli. Lo riferisce il quotidiano Times of Israel. "La città che un tempo era un simbolo di libertà globale ha consegnato le chiavi a un sostenitore di Hamas, a qualcuno le cui posizioni non sono lontane da quelle dei fanatici jihadisti che, 25 anni fa, uccisero 3mila dei suoi concittadini", ha scritto Chikli su X, riferendosi agli attacchi dell'11 settembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ira di Israele: "Un bullo che sostiene Hamas, ebrei fuggite da NY"