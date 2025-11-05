Lions a Fasano | tanta emozione per l’iniziativa Un Cuore per il Benin
FASANO - Una serata di grande emozione quella vissuta venerdì 31 ottobre a Fasano per "Un Cuore per il Benin", iniziativa ideata per presentare il progetto “Africa”, un service a carattere internazionale sostenuto dal Lc Monopoli e dal Lc Salento Zero Barriere, grazie al quale si è dotato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
