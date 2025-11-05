L’investitore fuggito dopo l’incidente | Chiedo perdono a questa famiglia Mi prenderò ogni responsabilità

"Da giorni non faccio altro che piangere, a dirotto. Chiedo perdono alla famiglia di questa persona. Non mi sono fermato perché avevo paura, ma non ho scuse, naturalmente. Mi prenderò tutte le responsabilità per quello che ho fatto, soprattutto per essere scappato, un fatto gravissimo". Sono le parole del ragazzo alla guida dell’auto che domenica all’ora di pranzo sugli Stradelli Guelfi, alle porte della città, ha investito e ucciso Ettore Pausini, 78 anni. Ed è subito fuggito, lasciando a terra l’anziano, originario di Solarolo, barbiere di piazza Azzarita a Bologna, dove era conosciutissimo. I soccorritori hanno provato in ogni modo a rianimarlo, per un’ora, ma purtroppo per Ettore Pausini, zio della cantante Laura, non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

