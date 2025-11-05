L’invasione di grilli e blatte Chiarito il rebus del pacco Era cibo per animali esotici

Firenze, 5 novembre 2025 – Il pacco con dentro grilli e blatte che lunedì mattina ha infestato l’ufficio postale dentro al centro commerciale di Ponte a Greve, provocandone la sua chiusura temporanea, era stato ordinato dal proprietario di un animale esotico. Si tratta infatti di un ordine di “insetti da pasto“, facilmente reperibili su siti on line dedicati al “pet food“, destinati a “sfamare“ particolari rapaci o addirittura serpenti. Il pacco è stato sequestrato dai carabinieri, che stanno adesso valutando, tra i vari aspetti, con il coordinamento del magistrato di turno, il dottor Antonio Natale, se quella spedizione così particolare potesse transitare dalla posta ordinaria o dovesse usufruire di un canale spedizione differente, vista anche la particolarità della merce contenuta in quel pacco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

