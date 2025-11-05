Linus e Max Pezzali revival anni ‘90 sul palco del teatro Fraschini

Pavia, 5 novembre 2025 – Quando un amico viene a far visita nella tua città, solitamente lo accogli. Ieri sera Linus, il direttore artistico ed editoriale di Radio Deejay ha portato sul palco del Teatro Fraschini lo show “Radio Linetti” lo show con il quale racconta la sua storia fatta di emozioni, ricordi e aneddoti sorprendenti, intrecciandola con brani che hanno segnato i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera lavorativa. La sorpresa. Un’occasione per incontrare Max Pezzali, un amico che ha incontrato spesso nel suo percorso professionale. “Speriamo che Max non sia a Miami”, ha detto Linus preoccupato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Linus e Max Pezzali, revival anni ‘90 sul palco del teatro Fraschini

