L' Inter domina col Kairat e cala il tris Secondo successo in Youth League per Carbone

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I nerazzurri tengono il gioco praticamente per 90' e si impongono sui kazaki con un netto 3-0. I baby nerazzurri sono ora a 8 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

