L’intelligenza artificiale deciderà cosa vedrai su X? L’algoritmo potrebbe sostituire ancora una volta la scelta umana

Elon Musk non ha mai nascosto la sua ambizione: trasformare X, l’ex Twitter, in una “everything app” capace di competere con i colossi asiatici come WeChat. Ora, dopo mesi di silenzio strategico, il magnate ha svelato una serie di aggiornamenti che potrebbero ridefinire l’esperienza sulla piattaforma. In due interviste recenti, una con Joe Rogan e l’altra sul podcast The All-In, Musk ha delineato una roadmap ambiziosa che punta tutto sull’intelligenza artificiale, sulla crittografia avanzata e su funzionalità che promettono di cambiare il modo in cui interagiamo con i contenuti social. La prima novità riguarda l’introduzione di un “Following” curato dall’intelligenza artificiale Grok. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - L’intelligenza artificiale deciderà cosa vedrai su X? L’algoritmo potrebbe sostituire (ancora una volta) la scelta umana

