Lindberg a Villa Guinigi Concerto con l’arciliuto
Jakob Lindberg (1952, Svezia), uno dei massimi interpreti contemporanei della musica per liuto e arciliuto rinascimentale e barocco, sarà protagonista domenica 9 novembre alle 21, al Museo Nazionale di Villa Guinigi, del nuovo, imperdibile appuntamento di “Lucca Genius Loci”, manifestazione che il Teatro del Giglio Giacomo Puccini realizza con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il concerto, in collaborazione con i Musei Nazionali di Lucca, trova spazio all’interno della rassegna “Lucca Genius Loci”, pensata per indagare e celebrare il profondo legame tra la città di Lucca, il suo “spirito del luogo” e la straordinaria fioritura musicale che l’ha resa celebre nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
