L'incredibile storia social di Zohran Mamdani | con un video alla volta è diventato sindaco di New York

Politiche radicali, meme e bagni ghiacciati. Mamdani è un leader capace di fondere il linguaggio dei social con un’agenda progressista. Ora il suo vero test sarà realizzare le promesse che lo hanno reso virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: «Sono giovane, sono musulmano, sono un socialista democratico. E, cosa più grave di tutte, mi rifiuto di scusarmi per tutto ... - 34 anni, è diventato il primo sindaco musulmano della città: «New York resterà una città di immigrati, una città costruita dagli immigrati, alimentata dagli immigrati, e da stasera, guidata da un immi ... Da vanityfair.it

Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York, e perché piace così tanto alla Gen Z - La forza della campagna elettorale di Mamdani, 31 anni, è stata la capacità di coinvolgere nuove fasce di elettori, invitandoli a registrarsi (soprattutto i più giovani, le comunità marginalizzate e i ... Lo riporta vogue.it

Zohran Mamdani: Il Primo Sindaco Musulmano di New York e la Sua Storia Innovativa - La recente elezione di Zohran Mamdani rappresenta un significativo cambiamento di rotta per New York e per il panorama politico americano. Come scrive notizie.it