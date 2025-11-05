L’incontro con il marito su un’app l’impegno per la Palestina e le illustrazioni | chi è Rama Duwaji la moglie di Zohran Mamdani

Simbolo della Gen Z e della multiculturalità, il neo sindaco di New York Zohran Mamdani e la moglie Rama Duwaji si sono conosciuti tramite un’app. Ventotto anni, illustratrice, Rama Duwaji, dopo il trionfo del marito alle elezioni, è ora la più giovane first lady della storia della Grande Mela. Nata a Houston, in Texas, da genitori siriani, si è trasferita da bambina a Dubai per poi tornare negli Stati Uniti. Negli Usa ha quindi completato gli studi universitari intraprendendo, poi, la carriera di illustratrice. Attivista, attraverso le sue opere ha dato voce ai palestinesi e alle storie di molte donne del Medio Oriente dando testimonianza delle difficoltà e dei drammi vissuti da palestinesi e siriani. 🔗 Leggi su Tpi.it

