L' inchiesta su Cuffaro scuote il governo il vertice di maggioranza sulla manovra si farà ma senza Schifani

Il vertice di maggioranza fissato per domani si terrà. Nonostante la bufera che si è abbattuta sulla Dc e per riflesso sulle forze della maggioranza. Ma Renato Schifani non ci sarà. Con una nota di appena due righe, la presidenza della Regione ha annunciato la partenza del governatore per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Nicola Porro. . Zuppa di Porro. L'accoltellatore di Milano. Rep: tangenti Cuffaro. Mantovano su giustizia, ma alla Piccolillo fa fatica citare 10minuti. Il procuratore cassazione contro inchiesta Milano. Vince a Ny il socialistmaista. Morte Forattini, lo ricorda Feltri. N - facebook.com Vai su Facebook

Cuffaro torna sotto inchiesta 10 anni dopo la scarcerazione. Politica, sanità e relazioni pericolose: le 7 vite di Vasa Vasa di @pipitone87 - X Vai su X

Sicilia, l’inchiesta su Cuffaro scuote la maggioranza: si rompe l’asse tra Dc e Lega - L’indagine della Procura di Palermo, con la richiesta di arresto per Totò Cuffaro, l’ex presidente della Regione e leader della Democrazia Cristiana, sta già provocando un terremoto politico dentro il ... Lo riporta tp24.it

Inchiesta Cuffaro, bufera politica in Sicilia - L’inchiesta della Procura di Palermo che coinvolge l’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, il deputato nazionale Saverio Romano, il capogruppo della Democrazia Cristiana all’Ars Carmelo Pace ... Riporta tp24.it

Appalti sanità truccati: la procura di Palermo chiede l'arresto di Cuffaro e del deputato di Noi Moderati Romano - Richiesti gli arresti domiciliari anche per altre 16 persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. Segnala ilfoglio.it