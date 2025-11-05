L?impianto di raccolta pneumatica dei rifiuti fermo al palo da anni Costi alti lunedì vertice Bitetti-sindacati

Una storia infinita. E interrogativi che si ripetono puntualmente da anni: che fine ha fatto l?impianto della raccolta pneumatica di rifiuti alla Salinella? Quali sono i tempi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - L?impianto di raccolta pneumatica dei rifiuti fermo al palo da anni. Costi alti, lunedì vertice Bitetti-sindacati

Approfondisci con queste news

Gubbio: gestore di impianto di raccolta rifiuti denunciato dai Carabinieri del N.O.E. di Perugia - facebook.com Vai su Facebook

Taranto, l’impianto sotterraneo per i rifiuti è pronto da un anno ma non parte - Il comitato circoscrizionale del quartiere Salinella è impaziente e vuole risposte da Kyma Ambiente sui tempi di ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Denunciato il gestore di un impianto di raccolta rifiuti - il gestore dell'impianto, eseguiva arbitrariamente in carenza di autorizzazione, l'attività di raccolta di contenitori non ... Lo riporta ansa.it

Centro raccolta rifiuti pericolosi e speciali: denunciato il gestore - L'impianto, allestito nell'eugubino, operava in carenza di autorizzazione la raccolta di contenitori non bonificati dei gas, radiatori in alluminio, cavi elettrici, motori e vario materiale in acciaio ... Lo riporta msn.com