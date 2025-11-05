Lidl Italia Silvestri lascia dopo 24 anni Martin Brandenburger nuovo ceo dal 1° marzo

Roma, 5 nov. (AdnkronosLabitalia) - Lidl Italia annuncia che Massimiliano Silvestri, dopo 24 anni in azienda di cui gli ultimi 6 da ceo, ha rassegnato le proprie dimissioni per intraprendere nuove sfide personali e professionali. Massimiliano Silvestri, in carica fino al 30 novembre 2025, ha dato un contributo straordinario alla crescita dell'Insegna in Italia. Sotto la sua guida, infatti, l'azienda, che oggi conta più di 780 punti vendita e oltre 23 mila collaboratori, ha vissuto una fase di crescita continua, consolidando il proprio ruolo di protagonista nel settore della gdo. Nello scorso esercizio fiscale, Lidl Italia ha registrato un fatturato di 7,5 miliardi di euro, in crescita del 4% rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lidl Italia, Silvestri lascia dopo 24 anni, Martin Brandenburger nuovo ceo dal 1° marzo

