Lidl Italia Martin Brandenburger nominato nuovo Ceo
Cambio al vertice di Lidl Italia. Massimiliano Silvestri infatti lascerà l’incarico di Ceo a partire dal 30 novembre 2025 dopo 24 anni in azienda, di cui sei alla guida operativa, per intraprendere nuove sfide personali e professionali. A partire dal primo marzo del prossimo anno, al suo posto subentrerà Martin Brandenburger, manager svizzero che vanta 18 anni di esperienza nel gruppo e vari ruoli dirigenziali fra Croazia, Grecia e Italia. La sua nomina rafforza la visione internazionale dell’azienda e ne assicura una continuità strategica che punta a consolidare la posizione di leadership nel settore della grande distribuzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
