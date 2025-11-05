Licodia Eubea 11 milioni di euro per opere di compensazione legate alla nuova autostrada Catania–Ragusa

Cataniatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata importante quella di ieri per il territorio di Licodia Eubea: il sindaco Santo Randone ha annunciato la firma della convenzione presso gli uffici Anas di Palermo per un finanziamento di quasi 11 milioni di euro, destinato alle opere di compensazione connesse alla realizzazione della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Licodia Eubea 11 Milioni