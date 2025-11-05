Licodia Eubea 11 milioni di euro per opere di compensazione legate alla nuova autostrada Catania–Ragusa
Giornata importante quella di ieri per il territorio di Licodia Eubea: il sindaco Santo Randone ha annunciato la firma della convenzione presso gli uffici Anas di Palermo per un finanziamento di quasi 11 milioni di euro, destinato alle opere di compensazione connesse alla realizzazione della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
