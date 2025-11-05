Licenziato per la domanda scomoda | giornalista paga il prezzo di Israele e Gaza all’Ue
Un giornalista freelance che lavora a Bruxelles dall’estate scorsa, Gabriele Nunziati, è stato invitato a smettere di scrivere per l’agenzia di stampa italiana Nova, dopo aver posto una domanda su Israele e Gaza durante il briefing quotidiano per la stampa della Commissione europea del 13 ottobre. Nunziati aveva chiesto alla Commissione se la richiesta dell’Ue alla Russia di finanziare la ricostruzione dell’Ucraina sia applicabile anche a Israele per la ricostruzione di Gaza, dopo la distruzione della Striscia. La portavoce capo della Commissione, Paula Pinho aveva risposto testualmente: “Questa è una domanda sicuramente interessante, sulla quale non ho commenti in questa fase”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
