Licenziata dal proprio datore di lavoro ottiene circa 11mila euro di risarcimento e tfr

Frosinonetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si rivolgeva alla nostra associazione dei consumatori la signora Beta residente a Roma, la quale veniva licenziata dal proprio datore di lavoro presso il quale prestava la sua attività lavorativa come impiegata amministrativa e gestione del front office presso agenzia immobiliare della Capitale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

