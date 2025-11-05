Libri a 10 euro al chilo | torna a Bergamo torna la nuova edizione di Librokilo
Dopo il grande successo dello scorso anno, Librokilo torna a Bergamo con una nuova edizione dedicata alla lettura accessibile e alla sostenibilità. Domenica 9 novembre al Daste, dalle 10:00 alle 19:00, sarà possibile acquistare una vasta selezione di libri al prezzo di 10€ al chilo, proposta ancora più attenta all’ambiente grazie alla collaborazione con Rete Cauto, cooperative bresciane impegnate da oltre 30 anni in progetti di economia circolare e inclusione sociale. In Italia, ogni anno vengono pubblicate oltre 85.000 novità editoriali. Molti titoli restano sugli scaffali solo pochi mesi prima di essere avviati al macero, non per mancanza di valore culturale, ma per dinamiche distributive e di mercato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
