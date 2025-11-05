Libia ordine di arresto per Almasri | accusato di avere torturato migranti e di averne ucciso uno

Laa procura generale libica ha ordinato l'arresto di Osama Almasri Anjim. Lo scrive l'emittente libica Libya24 sul suo profilo Facebook. Almasri è stato rinviato a giudizio per avere torturato migranti e provocato la morte di uno di loro. embedpost id="2111775" Gianassi (Pd): anche la Libia è più avanti dell'Italia «Mentre il governo italiano ha fatto liberare e fuggire un criminale responsabile.

