Libia | arrestato Osama Njeem Almasri il torturatore che l’Italia ha lasciato andare

Quando la notizia del suo arresto è arrivata da Tripoli, molti hanno tirato un sospiro di sollievo. Osama Njeem Almasri, ex capo della polizia giudiziaria libica è finito in manette su ordine della Procura generale libica. Le accuse: torture, violenze, abusi sessuali e omicidi compiuti all’interno del carcere di Mitiga, nel cuore della capitale. Per le vittime, è una parvenza di giustizia. Per l’Italia, è il ritorno di un incubo. L’incubo italiano. Perché Almasri, l’uomo che oggi la Libia dice di voler processare, era già passato tra le mani della giustizia italiana lo scorso gennaio. Arrestato a Torino su mandato della Corte penale internazionale (Cpi) per crimini di guerra e contro l’umanità, era rimasto in cella solo pochi giorni, cedendo ai ricatti delle milizie di Tripoli che ancora oggi tengono ostaggio la capitale libica nonostante i vari “cambi di casacca”. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Libia: arrestato Osama Njeem Almasri, il torturatore che l’Italia ha lasciato andare

