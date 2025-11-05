Libia | arrestato Osama Njeem Almasri il torturatore che l’Italia ha lasciato andare

Follow.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando la notizia del suo arresto è arrivata da Tripoli, molti hanno tirato un sospiro di sollievo. Osama Njeem Almasri, ex capo della polizia giudiziaria libica è finito in manette su ordine della Procura generale libica. Le accuse: torture, violenze, abusi sessuali e omicidi compiuti all’interno del carcere di Mitiga, nel cuore della capitale. Per le vittime, è una parvenza di giustizia. Per l’Italia, è il ritorno di un incubo. L’incubo italiano. Perché Almasri, l’uomo che oggi la Libia dice di voler processare, era già passato tra le mani della giustizia italiana lo scorso gennaio. Arrestato a Torino su mandato della Corte penale internazionale (Cpi) per crimini di guerra e contro l’umanità, era rimasto in cella solo pochi giorni, cedendo ai ricatti delle milizie di Tripoli che ancora oggi tengono ostaggio la capitale libica nonostante i vari “cambi di casacca”. 🔗 Leggi su Follow.it

libia arrestato osama njeem almasri il torturatore che l8217italia ha lasciato andare

© Follow.it - Libia: arrestato Osama Njeem Almasri, il torturatore che l’Italia ha lasciato andare

Argomenti simili trattati di recente

libia arrestato osama njeemIl torturatore libico Almasri arrestato a Tripoli: era stato rimpatriato dall'Italia su un volo di stato - La procura ha raccolto prove di abusi e torture nei confronti di dieci detenuti nel carcere di Mitiga e su un caso di una morte sospetta. Riporta editorialedomani.it

libia arrestato osama njeemAlmasri arrestato a Tripoli, in Libia: è accusato di tortura sui detenuti - La notizia è di quelle destinate a segnare un passaggio importante nella complessa partita giudiziaria e politica che si sta giocando in Libia. Secondo thesocialpost.it

libia arrestato osama njeemLibia, arrestato il generale al-Masri: "Prove di torture e crudeltà" - L'uomo, arrestato in Italia e poi espulso lo scorso gennaio, è ricercato della Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Libia Arrestato Osama Njeem