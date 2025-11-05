Libia arrestato l’ex capo della polizia giudiziaria Osama Almasri | accuse di tortura e omicidio di detenuti

La decisione della Procura generale libica. La Procura generale libica ha disposto la detenzione di Osama Almasri Anjim e il suo rinvio a giudizio con l'accusa di tortura di detenuti e della morte di uno di loro a seguito delle violenze subite. La notizia è stata diffusa dall'emittente Libya24 tramite un comunicato ufficiale pubblicato su X. Secondo quanto riportato dall' Ufficio del procuratore, l'ordine di carcerazione preventiva riguarda l'ex dirigente della polizia giudiziaria di Tripoli, dopo un'indagine approfondita sulle violazioni dei diritti umani avvenute nella principale struttura di riforma e riabilitazione della capitale.

