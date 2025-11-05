Libia arrestato al-Masri Ecco le accuse della procura di Tripoli

La Procura generale libica ha confermato l’esistenza di pratiche di tortura e trattamenti crudeli nei confronti di dieci detenuti all’interno di un istituto di correzione di Tripoli, uno dei quali è deceduto a causa delle percosse subite. In un comunicato ufficiale, l’ufficio del Procuratore ha annunciato l’ordine di custodia cautelare nei confronti dell’ex responsabile delle operazioni e della sicurezza giudiziaria, Osama al-Masri Najim, figura già nota alle autorità giudiziarie internazionali per analoghi crimini. Secondo quanto reso noto dalla procura di Tripoli, le indagini — avviate il 9 luglio 2025 dopo la revoca di precedenti misure cautelari — hanno raccolto elementi sufficienti per confermare la responsabilità diretta di Najim in episodi di violenza sistematica sui detenuti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Libia, arrestato al-Masri. Ecco le accuse della procura di Tripoli

