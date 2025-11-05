Libia Almasri arrestato per omicidio e violazione dei diritti umani | Detenuti torturati e uccisi

Su di lui pende anche mandato di arresto della Corte penale internazionale perché implicato in violenze, torture e omicidi avvenuti tra il 2015 e il 2024. Il generale è stato anche al centro di uno scontro tra l'Italia e i giudici della Corte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Libia, Almasri arrestato per omicidio e violazione dei diritti umani | "Detenuti torturati e uccisi"

