Libia Almasri arrestato per omicidio e violazione dei diritti umani | Detenuti torturati e uccisi

Su di lui pende anche mandato di arresto della Corte penale internazionale perché implicato in violenze, torture e omicidi avvenuti tra il 2015 e il 2024. Il generale è stato anche al centro di uno scontro tra l'Italia e i giudici della Corte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Libia, Almasri arrestato per omicidio e violazione dei diritti umani | "Detenuti torturati e uccisi"

Leggi anche questi approfondimenti

Che umiliazione per il Governo Meloni. Alla fine Almasri, un torturatore con accuse anche per stupri su bambini, è stato arrestato in Libia. Invece la nostra premier e i nostri ministri lo hanno fatto rientrare a casa con voli di Stato, con la nostra bandiera, calpesta - facebook.com Vai su Facebook

Ultim’ora Almasri è stato arrestato in Libia - X Vai su X

Almasri arrestato in Libia: accusato di tortura e omicidio - "La procura generale ha ordinato la detenzione del responsabile della gestione delle operazioni e della sicurezza giudiziaria Osama Almasri Angim". Come scrive msn.com

Almasri arrestato in Libia per tortura e omicidio - La Procura generale libica ha ordinato la detenzione di Osama Almasri Anjim e il suo rinvio a giudizio con l’accusa di tortura di detenuti e della morte di uno di loro sotto tortura. corrieredellacalabria.it scrive

Il generale Almasri arrestato a Tripoli, in Libia: è accusato di torture e di un omicidio - Contro di lui le denunce di decine di rifugiati detenuti "nell'Istituto correzionale e riabilitativo". Scrive corrierenazionale.it