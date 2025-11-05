Libero consorzio le protagoniste della Sisters Academy accolte da Pendolino
Il presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha ricevuto questa mattina al palazzo della presidenza le protagoniste della Sisters Academy, progetto internazionale del collettivo danese Sisters Hope, in corso ad Aragona fino al 10 novembre all’interno di Palazzo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
