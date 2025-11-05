Ottantun anni dopo la liberazione dall’occupazione nazifascista, la città di Forlì si prepara a ricordare quei giorni con un fitto calendario di iniziative coordinate dal Comune. Mostre, incontri, presentazioni di libri e cerimonie ufficiali accompagneranno le celebrazioni per tutto novembre, con l’obiettivo di tenere viva la memoria collettiva e il legame con la storia della città. Il programma si apre oggi con una doppia iniziativa nel salone comunale: alle 11, incontro per le scuole ‘Italian Victory 1944-45, i soldati neozelandesi nella Liberazione dell’Emilia-Romagna’, a cura di Marco Dalmonte e Candido Parrucci, organizzato insieme all’associazione Senio River; alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Liberazione di Forlì. Oggi cominciano le lunghe celebrazioni