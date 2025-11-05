L’IA che scioglie la plastica Ecco l' enzima che digerisce il poliuretano

Un lavoro pubblicato su Science da un gruppo della Chinese Academy of Sciences mostra un modo molto diverso di usare l’ intelligenza artificiale da quello a cui ci hanno abituato i modelli linguistici come ChatGPT. Qui l’IA non serve a scrivere, a rispondere o a imitare l’uomo, ma a esplorare un problema reale di chimica e biotecnologia: trovare un enzima capace di degradare un tipo di plastica praticamente indistruttibile, il poliuretano. È una forma di intelligenza artificiale “classica”, basata sull’analisi automatica di dati sperimentali e sulla previsione di proprietà molecolari, che ha il compito di formulare ipotesi testabili in laboratorio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

