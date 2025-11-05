L’ha fatto prima di ucciderla Femminicidio Pamela Genini scoperta shock su Gianluca Soncin

Un nuovo e cruciale elemento emerge nelle indagini sul femminicidio di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa lo scorso 14 ottobre nella sua abitazione in via Iglesias a Milano. L’ex fidanzato e presunto assassino, Gianluca Soncin, cinquantadue anni, avrebbe duplicato le chiavi dell’appartamento della vittima una settimana prima del tragico delitto. Questo dettaglio, confermato dal ferramenta della zona, rafforza significativamente l’ aggravante della premeditazione contestata all’uomo. La testimonianza del ferramenta. Il delitto è avvenuto la sera del 14 ottobre. Pamela Genini era al telefono con un ex fidanzato e amico, al quale stava esprimendo i suoi timori riguardo alla persecuzione da parte di Soncin, quando è stata sorpresa dal cinquantaduenne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Femminicidio Pamela Genini, scoperta shock su Gianluca Soncin