LG lancia in Italia il primo monitor da gaming con display Primary RGB Tandem OLED

Dday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva in Italia il primo monitor da gaming OLED di LG Electronics con tecnologia di quarta generazione: è un 27" 1440p a 280 Hz con luminanza di picco fino a 1500 nit, NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro. 🔗 Leggi su Dday.it

