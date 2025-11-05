lezioni di tornitura e trapano a colonna

Iscrizioni aperte al corso di lavorazione macchine utensili promosso da Afol Monza e Brianza con partenza prevista a metà novembre, previo raggiungimento del numero minimo di sei allievi. Le lezioni si terranno in presenza presso il Centro di formazione professionale “Sandro Pertini“ di Seregno in via Monte Rosa 10. Il corso, della durata di 40 ore, ha un costo di 240 euro. Le lezioni, con frequenza obbligatoria, si terranno dalle 19 alle 22, due sere a settimana in presenza. Non sono previsti requisiti di accesso. Il corso verterà su lavorazioni di tornitura (spianatura, foratura, sgrossatura, finitura, calcolo conicità, filettature e gole), lavorazioni di fresatura (spianatura, esecuzione di cave, smussatura con tracciamento con truschino e asta millimetrata), lavorazioni al trapano a colonna (forature, centinature, lamatura, svasatura), lavorazioni al banco (maschiatura con allineamento squadretta, limatura, tracciatura e bulinatura). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

