Roberto Scarpinato è un ex magistrato a lungo star del sistema giudiziario italiano, noto per i suoi teoremi fantasiosi e mai dimostrati che, inchiesta dopo inchiesta, hanno causato infiniti danni al Paese senza mai addivenire a una conclusione. Un soggetto del genere i Cinque Stelle di Conte non potevano certo farselo scappare e infatti oggi è un loro senatore, ovviamente membro della Commissione antimafia. Proprio in quella sede ieri, interrogando Sigfrido Ranucci convocato per la questione della bomba esplosa fuori casa sua, Scarpinato non si è smentito e ha chiesto al giornalista se ritenga ci possa essere un collegamento tra l'attentato e Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ex pm Scarpinato tra falsi e fantasia