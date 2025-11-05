L' ex ostaggio israeliano rivela le torture subite durante la prigionia a Gaza

"Mi hanno spogliato di tutti i miei vestiti, anche della mia biancheria intima. Poi mi hanno legato. e lasciato senza cibo". A parlare, in quella che è una drammatica testimonianza, è un ostaggio israeliano durante la prigionia a Gaza. Il 21enne Rom Braslavski era stato rapito dalla Jihad islamica palestinese il 7 ottobre del 2023 mentre lavorava come guardia di sicurezza al festival musicale Nova. Da quel giorno è stato tenuto prigioniero per più di due anni e in un'intervista rilasciata al programma Hazinor del canale 13 israeliano, Braslavski ha parlato per la prima volta della sua terrificante esperienza: "Ho pregato Dio di tirami fuori da questa situazione", ha raccontato ammettendo di aver "subito violenza sessuale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'ex ostaggio israeliano rivela le torture subite durante la prigionia a Gaza

