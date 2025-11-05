L’ex Miss Italia Alice Sabatini è la testimonial di Lumos

È l’ex Miss Italia, Alice Sabatini, la testimonial di Lumos, il nuovo marketplace che ha fatto irruzione sul web. Toscana di Orbetello, modella e cestista, Alice Sabatini ha sposato il progetto Lumos e racconterà il portale attraverso le sue pagine social. Tra gli elementi che hanno portato a questa prestigiosa partnership c’è proprio la passione . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - L’ex Miss Italia, Alice Sabatini, è la testimonial di Lumos

