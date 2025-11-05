Lewis | Siamo sulla strada giusta le vittorie danno energia

L'ala del Gruppo Lombardi Avellino Basket, Jaren Lewis, vive con entusiasmo il suo secondo anno in biancoverde e crede fortemente nella crescita della squadra di coach Maurizio Buscaglia. "Sto bene e sono entusiasta di questa seconda esperienza ad Avellino — ha dichiarato Lewis — questa squadra è molto diversa rispetto allo scorso anno. Abbiamo più esperienza, un nuovo sistema di gioco e ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno. Stiamo lavorando duramente per migliorare e sono certo che le vittorie arriveranno". Reduce da ottime prestazioni e da una percentuale da tre punti davvero notevole, Lewis mantiene però i piedi ben saldi a terra: " Il mio obiettivo è vincere il più possibile.

