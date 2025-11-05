Leverano celebra il vino e la tradizione con Novello in Festa

Lecceprima.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LEVERANO - Torna a Leverano uno degli appuntamenti più amati dell’autunno salentino: “Novello in Festa”, la manifestazione dedicata al vino novello e alle eccellenze del territorio, giunta alla sua ventisettesima edizione. L’evento, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Leverano celebra il vino e la tradizione con “Novello in Festa” - L’8 e 9 novembre il centro storico si anima tra degustazioni, musica, arte e itinerari culturali con la manifestazione giunta alla sua ventisettesima edizione ... Da lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Leverano Celebra Vino Tradizione