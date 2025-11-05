L’Europa e la corsa all’AI tra database geopolitica e l’urgenza del Do something di Draghi

Proprio stamattina, immerso nell’ascolto di un podcast, la frase è riemersa con l’impeto di un monito atemporale: “ Do something!”, il grido lanciato da Mario Draghi al Parlamento Europeo. Quell’appello, risalente a qualche mese fa, segnava la drammatica virata dal suo celebre salvataggio di crisi, il “ Whatever it takes ”, al pragmatico imperativo dell’azione immediata. Da coach e osservatore, non posso che ribadire quanto il fare sia la nostra autentica cifra identitaria. L’uomo, infatti, si definisce nell’atto, nel progetto e nell’azione, e l’inerzia è la negazione più profonda della nostra natura, come suggerisce Umberto Galimberti: “È questa la capacità venuta meno all’uomo d’oggi, che non è in grado di immaginare gli effetti ultimi del suo fare”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it