Letteratura e terapia dell’anima La scrittura che cura a Bookcity 2025
In occasione di BookCity 2025, il 13 novembre la Croce Rossa di Milano ospita l’incontro “La scrittura che cura: letteratura e terapia dell’anima” con Sonja Radaelli e Antonella Cavallo, autrice del romanzo Zia Agata.L’evento propone una riflessione profonda sul valore curativo della narrazione e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
