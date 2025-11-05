Letizia di Spagna per il sultano dell' Oman la regina tira fuori dallo scrigno la tiara russa che russa non è

Per il banchetto in onore di Haytham bin Tariq la sovrana ha indossato un abito da sogno blu cobalto abbinato a un diadema realizzato in platino con perle e diamanti. La tiara non era l'unico tesoro sfoggiato dalla reale: ai lobi pendevano gli orecchini destinati solo alle regine. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Letizia di Spagna, per il sultano dell'Oman la regina tira fuori dallo scrigno la «tiara russa» (che russa non è)

