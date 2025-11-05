Letizia di Spagna il trionfo dell’eccesso | capelli ricci tiara inestimabile e maxi abito

Letizia di Spagna ha sfoggiato un clamoroso cambio di look al banchetto di Stato nel Palazzo Reale di Madrid in onore del sultano dell’Oman, Haitham Bin Tarik, in tour ufficiale senza sua moglie. La Reina si è presentata alla cena di gala con i ricci, una vera e propria novità per lei che è sempre stata promotrice dei capelli lisci e code di cavallo alte e tirate, e un maxi abito in raso blu cobalto, di The 2nd Skin Co, cui ha aggiunto la tiara russa, uno dei gioielli più costosi della Corona. Letizia di Spagna sorprende coi capelli ricci. Letizia di Spagna non è certo passata inosservata alla cena di Stato a Palazzo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Letizia di Spagna, il trionfo dell’eccesso: capelli ricci, tiara inestimabile e maxi abito

Scopri altri approfondimenti

Leonor, la figlia di Letizia di Spagna e Felipe VI, il 31 ottobre compie 20 anni: cosa non sappiamo ancora sulla futura Regina di Spagna. #royal - facebook.com Vai su Facebook

Letizia di Spagna, il trionfo dell’eccesso: capelli ricci, tiara inestimabile e maxi abito - E non solo perché era l’unica Regina, visto che la sultana dell’Oman era assente. Secondo dilei.it

Buon compleanno a Letizia di Spagna: 3 segreti di stile evergreen da copiare alla regina - Non solo tailleur ufficiali e abiti lunghi a prova di cerimonie di Stato: Letizia ha fatto del casual di classe la sua cifra. Riporta iodonna.it

Letizia di Spagna in rosso davanti a Papa Leone XIV: lei se lo può permettere - Letizia di Spagna si è recata a Roma in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione per partecipare a una riunione nella sede della FAO dove ha incontrato Papa Leone XIV. Da dilei.it