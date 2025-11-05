L’estate di San Martino non è una leggenda le temperature arriveranno a 20 gradi

L’ Estate di San Martino non è né un mito né una leggenda, ma una realtà. Ed è arrivata in anticipo di una settimana, portando con sé un periodo soleggiato e insolitamente caldo nel cuore dell’autunno. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, nei prossimi giorni le temperature massime raggiungeranno quasi ovunque i 16-20 gradi centigradi, regalando agli italiani giornate piacevoli e miti. Almeno di giorno, perché di notte le temperature si abbassano. Il bel tempo caratterizzerà la penisola quasi ovunque fino a giovedì, con sole e temperature superiori alla media stagionale. Soltanto all’estremo Sud si registreranno locali piovaschi nelle prossime ore, destinati comunque a risolversi rapidamente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

