C’erano anche gli attenti occhi del dg Ferrari e del responsabile del vivaio Angeloni (suo sponsor fin dal 2020) a seguire il primo allenamento che Daniele Galloppa ha diretto al Viola Park. Una prima seduta, dopo quella di scarico di lunedì portata a termine in un clima surreale da Pioli e dal suo staff, che è servita al nuovo mister ad interim per conoscere più approfonditamente alcuni giocatori della rosa (ma spesso il tecnico della Primavera ha seguito il lavoro di Ranieri e soci in questi mesi) e per abbracciare quattro delle sue "creature" diventate grandi dopo essere state sotto la sua ala protettiva: Comuzzo, Fortini, Kouadio e Martinelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’esordio del tecnico in Conference League. Ieri la prima seduta. Domani c’è il Mainz. Ecco come giocherà