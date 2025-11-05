News tv. – C’è un appuntamento che, ogni giorno, raccoglie milioni di italiani davanti alla tv. È L’Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, ormai diventato un vero e proprio rito del preserale. Con ascolti che superano stabilmente i 4 milioni di telespettatori, il programma è tornato a essere uno dei pilastri del palinsesto Rai, grazie alla formula rodata e alla conduzione garbata ma incisiva del presentatore romano. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

"L'Eredità" sbanca gli ascolti tv, la Rai ci punta: la contromossa per sbaragliare Mediaset