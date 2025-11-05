L’Eredità sbanca gli ascolti tv la Rai ci punta | la contromossa per sbaragliare Mediaset
News tv. – C’è un appuntamento che, ogni giorno, raccoglie milioni di italiani davanti alla tv. È L’Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, ormai diventato un vero e proprio rito del preserale. Con ascolti che superano stabilmente i 4 milioni di telespettatori, il programma è tornato a essere uno dei pilastri del palinsesto Rai, grazie alla formula rodata e alla conduzione garbata ma incisiva del presentatore romano. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
L’Eredità sbanca agli ascolti tv e punta al sabato sera, l’ipotesi degli speciali in prima serata - Lo show supera anche i 4 milioni di telespettatori, ragion per cui la Rai starebbe valutando un passaggio in prima serata per alcuni speciali ... Secondo fanpage.it