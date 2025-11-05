L’eredità di Rabin La pace è il vero obiettivo Ma bisogna collaborare

Roma, 5 novembre 2025 – Un leader che guardava avanti, disposto a compromessi pur di arrivare alla pace. Una ‘utopia pragmatica’ che Yitzhak Rabin ha perseguito fino al giorno del suo assassinio, avvenuto nel 1995, per mano di un terrorista fanatico israeliano, e che oggi rivive nel libro del giornalista Adam Smulevich ‘E sceglierai la vita’ (Minerva). Adam Smulevich, Yitzhak Rabin era un militare, ma nonostante questo ha scelto la pace per via politica. Come sintetizzerebbe il suo pensiero? “Rabin, come tutti i leader di Israele, mise al centro la sicurezza, intesa però come condizione necessaria per la pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

