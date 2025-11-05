L' Eredità chi finisce alla Ghigliottina | esplode la bufera
Nuova puntata, nuova polemica. L'Eredità fa ancora discutere. A scatenare i telespettatori è l'arrivo di Simona alla Ghigliottina. Su X infatti qualcuno fa notare che "tanto per cambiare, alla ghigliottina chi risponde a meno domande". Insomma, nel mirino ci finisce il meccanismo del gioco di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Meccanismo che questa volta vede Simona tentare la fortuna: vincere 41.250 euro. Un'impresa che vede la campionessa riuscire nell'intento. Le parole in comune? Capitale, partenza, ordine, prezzo, fissare. La soluzione? Partenza: Capitale di partenza(il capitale iniziale) partenza in salita (nel ciclismo sport in salita) Ordine di partenza (gare, competizioni) Prezzo di partenza (asta) Fissare la partenza (stabilire l’ora di partenza). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it