Lepore sulla Garisenda | Non useremo i fondi Pnrr troppo vincolanti per un intervento così delicato

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha annunciato la decisione del Comune di rinunciare ai fondi del Pnrr destinati alla messa in sicurezza della Torre Garisenda. La comunicazione è stata inviata al ministero della Cultura con una lettera formale, nella quale l’amministrazione spiega di non. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Bologna, passi avanti sulla Garisenda, il sindaco Lepore: «Entro fine 2025 installati i tralicci» - facebook.com Vai su Facebook

Garisenda: Lepore, entro fine anno area pronta per tralicci. 'Il Pnrr coprirà parte dei costi, budget total 20 milioni' #ANSA - X Vai su X

Lepore sulla Garisenda: “Non useremo i fondi Pnrr, troppo vincolanti per un intervento così delicato” - Il Comune scrive al ministero della Cultura: “Meglio altre risorse, il metodo osservazionale richiede tempi e prudenza”. Da bolognatoday.it

Garisenda, il Comune di Bologna rinuncia ai fondi del Pnrr. Il sindaco Lepore: «Chiediamo altri finanziamenti ma in ogni caso abbiamo le risorse per farcela» - Il primo cittadino e la torre messa in sicurezza per il rischio crollo: «Non ci sono le condizioni per utilizzare i fondi del Pnrr. Riporta corrieredibologna.corriere.it

Per il restauro della Garisenda saltano i fondi del Pnrr - Prosegue il complesso intervento di messa in sicurezza e restauro della Torre Garisenda. Come scrive msn.com