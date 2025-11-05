Lepore ai dipendenti del Comune | Troveremo un accordo

Domani, giovedì 6 novembre, i dipendenti del Comune di Bologna hanno indetto uno sciopero per il mancato accordo con l’amministrazione sull’aumento dei salari. Il sindaco Matteo Lepore, a margine di un evento, si è detto fiducioso: “Penso che arriveremo ad un accordo, ne sono convinto. Voglio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

6 NOVEMBRE 2025 SCIOPERO GENERALE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BOLOGNA CONTRO LA GIUNTA LEPORE TUTTI IN CORTEO, APPUNTAMENTO ORE 9,30 P.ZZA LIBER PARADISUS Da oltre una settimana SGB ha convocato uno sciopero - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, lo sciopero dei dipendenti comunali. Lepore: «Pronto al confronto, ma Roma ci spolpa». Pd in pressing - Seppur con qualche puntino sulle «i» di Sgb, che lunedì (20 ottobre) ha rimarcato di aver proclamato lo sciopero dei dipendenti comunali prima di Cgil, Cisl e Uil, i lavoratori dell’amministrazione ... corrieredibologna.corriere.it scrive

Lepore, 'Bologna non merita di essere devastata e offesa' - "Nella città di Bologna ieri sera è stata messa in atto una vera e propria guerriglia urbana. Come scrive ansa.it