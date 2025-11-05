Lepore ai dipendenti del Comune | Troveremo un accordo

Bolognatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, giovedì 6 novembre, i dipendenti del Comune di Bologna hanno indetto uno sciopero per il mancato accordo con l’amministrazione sull’aumento dei salari. Il sindaco Matteo Lepore, a margine di un evento, si è detto fiducioso: “Penso che arriveremo ad un accordo, ne sono convinto. Voglio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Bologna, lo sciopero dei dipendenti comunali. Lepore: «Pronto al confronto, ma Roma ci spolpa». Pd in pressing - Seppur con qualche puntino sulle «i» di Sgb, che lunedì (20 ottobre) ha rimarcato di aver proclamato lo sciopero dei dipendenti comunali prima di Cgil, Cisl e Uil, i lavoratori dell’amministrazione ... corrieredibologna.corriere.it scrive

Lepore, 'Bologna non merita di essere devastata e offesa' - "Nella città di Bologna ieri sera è stata messa in atto una vera e propria guerriglia urbana. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lepore Dipendenti Comune Troveremo