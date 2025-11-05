Leonardo-Rheinmetall primo contratto per la nuova difesa terrestre italiana

La joint venture tra Leonardo e Rheinmetall segna il primo passo concreto verso la modernizzazione dei mezzi corazzati dell’Esercito italiano. Con la firma del contratto per la fornitura dei primi 21 veicoli A2cs Combat, Roma consolida la sua posizione nel panorama europeo della difesa terrestre e rafforza la cooperazione industriale con Berlino. La consegna del primo mezzo è attesa entro la fine del 2025. Un progetto europeo con radici italiane La joint venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (Lrmv), costituita al 50% tra le due aziende, ha sede legale a Roma e operativa a La Spezia: un dettaglio non marginale, perché circa il 60% delle attività industriali — dall’integrazione ai test, fino alla logistica — si svolgerà in Italia. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Leonardo-Rheinmetall, primo contratto per la nuova difesa terrestre italiana

