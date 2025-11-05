leonardo giuseppe aurilio nuovo chief financial officer

Leonardo ha reso noto che Giuseppe Aurilio sarà il nuovo Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. La nomina, deliberata dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Stefano Pontecorvo, è stata comunicata in occasione della presentazione dei risultati al 30 settembre 2025 e segue un accordo consensuale con l’attuale Cfo, Alessandra Genco, per la cessazione del suo incarico. Genco continuerà a ricoprire la carica fino al 10 novembre 2025, assicurando la continuità operativa, e resterà a disposizione dell’azienda fino al 30 novembre per supportare il passaggio di consegne. 🔗 Leggi su Lettera43.it

