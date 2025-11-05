Leonardo Giuseppe Aurilio nuovo Chief Financial Officer
Leonardo ha reso noto che Giuseppe Aurilio sarà il nuovo Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. La nomina, deliberata dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Stefano Pontecorvo, è stata comunicata in occasione della presentazione dei risultati al 30 settembre 2025 e segue un accordo consensuale con l’attuale Cfo, Alessandra Genco, per la cessazione del suo incarico. Genco continuerà a ricoprire la carica fino al 10 novembre 2025, assicurando la continuità operativa, e resterà a disposizione dell’azienda fino al 30 novembre per supportare il passaggio di consegne. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
Conosciamo oggi l? docent? del terzo seminario di #Aperto “Arte in pratica: allestimento e produzione”, a cura di Giuseppe Tassone e Leonardo Pietropaolo, organizzato dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in collaborazione con Fonderia Artistica D - facebook.com Vai su Facebook
Cda Leonardo approva risultati dei primi nove mesi del 2025 - Il consiglio di amministrazione di Leonardo, riunitosi oggi sotto la presidenza di Stefano Pontecorvo, ha esaminato ed approvato all’unanimità i risultati dei primi nove mesi 2025. Da avionews.it
Leonardo, crescono ordini e ricavi. Confermata la guidance, nominato il nuovo Cfo - Il gruppo migliora il risultato operativo, in calo l’indebitamento. repubblica.it scrive
Leonardo-Rheinmetall, primo contratto insieme: 21 veicoli corazzati per l’Esercito italiano. Nove mesi: utili, ricavi e ordini in forte rialzo - Risultati solidi dei nove mesi la società conferma l'aggiornamento di ottobre della guidance 2025. Da firstonline.info