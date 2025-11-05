Leonardo crescita sostenibile e nuove alleanze trainano i risultati nel terzo trimestre
I risultati approvati dal Consiglio di Amministrazione di Leonardo confermano la traiettoria di crescita e la solidità del gruppo lungo le direttrici del Piano Industriale 2025-2029. Nei primi nove mesi dell’anno, il colosso italiano dell’aerospazio e della difesa ha registrato un rafforzamento dei principali indicatori economico-finanziari e un costante avanzamento dei programmi strategici, a testimonianza di una performance sostenibile e coerente con gli obiettivi di lungo periodo. Risultati economici in crescita Gli ordini hanno raggiunto 18,2 miliardi di euro, in aumento del 23,4% rispetto allo stesso periodo del 2024, sostenuti in particolare dalla Divisione Aeronautica, che ha beneficiato del contratto per la fornitura di supporto logistico e addestramento della flotta Eurofighter del Kuwait. 🔗 Leggi su Formiche.net
