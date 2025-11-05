Leonardo conti in salute con il vento del riarmo Ue Ordini a +23% e utile in crescita del 19%

Il colosso italiano della difesa Leonardo, fresco di memorandum di intesa con Airbus e Thales per unificare le rispettive attività spaziali, continua a godere di buona salute, sospinto dal riarmo europeo e dal boom di commesse nel settore aeronautico. Nei primi nove mesi del 2025 il gruppo ha registrato ricavi per 13,4 miliardi di euro (+11,3%) e un risultato operativo di 945 milioni (+18,9%). L’utile netto ordinario è salito a 466 milioni (+28%) e l’indebitamento netto è sceso a 2,3 miliardi, in calo di oltre un quarto rispetto a un anno fa. Gli ordini ammontano a 18,2 miliardi (+23,4%), spinti dall’“ottima performance dell’Aeronautica” e in particolare dal contratto per la fornitura di supporto logistico e addestramento per la flotta Eurofighter del Kuwait. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

