L' eolico non decolla Sadegholvaad | Per l' impianto in mare dove sono i soldi? In Valmarecchia stop giusto
Con l’inaugurazione di Ecomondo, il tema delle energie rinnovabili ha toccato da vicino anche il territorio riminese. In particolare l’attenzione ricade sulla questione degli impianti eolici. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, è tornato a ribadire come condivide “quanto affermato dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Impianto eolico sotto esame: "Bene le rinnovabili ma non a nostro scapito" - GROSSETOLa città di Grosseto si oppone alla realizzazione di un parco eolico nel proprio territorio. Da lanazione.it
"Impianto eolico devastante. Il no del ministero tutela i cittadini" - Dopo il no ribadito dal ministero della Cultura al grande impianto eolico di Badia del vento in Valmarecchia, a cavallo tra Romagna e Toscana, la prossima riunione sul tema si terrà questo mese. Si legge su ilrestodelcarlino.it